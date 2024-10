Zrównoważony rozwój na korcie i poza nim: waterdrop® zostaje oficjalnym partnerem Australian Open

Waterdrop® oficjalnym partnerem Australian Open 2025

W styczniu wszystkie oczy fanów tenisa będą zwrócone na Melbourne – Australian Open rozpoczyna rok tenisowy jako pierwszy z czterech turniejów Wielkiego Szlema. Waterdrop®, austriacki producent Microdrinków oraz ekologicznych butelek wielokrotnego użytku, po raz kolejny weźmie w nim udział, tym razem jako oficjalny partner. Oprócz dostarczania butelek z wodą dla wszystkich graczy i personelu, na terenie turnieju, udostępni dla fanów różnorodne spersonalizowane butelki, próbki najnowszych rozpuszczalnych w wodzie kostek Microdrink oraz możliwość spotkania z ambasadorami waterdrop®.

W dniach 12-26 stycznia 2025 r. Australian Open stanie się nie tylko areną najlepszych rozgrywek sportowych, lecz także przestrzenią starań o zrównoważony rozwój – butelki wielokrotnego użytku ze stali nierdzewnej waterdrop® pozwolą zaoszczędzić znaczną liczbę jednorazowych plastikowych butelek. W ramach partnerstwa z Australian Open waterdrop® współpracuje również z turniejami Summer of Tennis, w tym United Cup w Perth i Sydney, Brisbane International, Canberra International, Adelaide International i Hobart International, aby promować zrównoważone praktyki nawadniania na wszystkich wydarzeniach.

Ponad 280 bezpłatnych dystrybutorów wody na Australian Open 2024

Podczas turnieju Australian Open 2024 udało się zredukować 99 proc. plastiku jednorazowego użytku w strefach graczy, a do specjalnie zaprojektowanych butelek waterdrop® trafiło ponad 5,6 tys. litrów wody. Prawie 800 graczy mogło uzupełnić wodę bezpośrednio na korcie, korzystając z filtrowanej, wysokiej jakości wody z kranu w Melbourne. W sumie na turnieju zapewniono ponad 280 dystrybutorów wody, dając wszystkim odwiedzającym dostęp do bezpłatnej wody pitnej przez całą dobę.

– Kiedy zakładaliśmy waterdrop® w 2016 roku, nie przypuszczaliśmy, że pewnego dnia nawiążemy współpracę z jednym z największych wydarzeń tenisowych na świecie. Australian Open osiągnął kultowy status zarówno dla sportowców, jak i dla fanów i oznacza tenis na najwyższym poziomie oraz wyjątkową atmosferę, która zasługuje na przydomek „Happy Slam”. Jesteśmy niezwykle zaszczyceni, że możemy przyczynić się do tego prestiżowego wydarzenia i, butelka po butelce, wnieść więcej zrównoważonego rozwoju do świata tenisa – mówi Martin Murray, założyciel i dyrektor generalny waterdrop®.

– Jesteśmy bardzo podekscytowani współpracą z waterdrop®. Ich koncentracja na zrównoważonym rozwoju i dostarczaniu wysokiej jakości produktów, świetnie pasuje do Australian Open i Summer of Tennis. Zbudowaliśmy już solidne podstawy i jesteśmy podekscytowani pozytywnym wpływem, jaki możemy wspólnie wywrzeć w nadchodzących latach w ramach naszej szerszej strategii działań na rzecz klimatu – powiedział Cedric Cornelis, dyrektor handlowy Tennis Australia. – Australian Open, wraz z waterdrop®, był pierwszym Wielkim Szlemem, który zaoferował graczom lokalną wodę z kranu w dedykowanych punktach napełniania zlokalizowanych na korcie, co skutkowało znaczną redukcją plastiku jednorazowego użytku. Mamy również setki stacji wodnych w strefach dla graczy, takich jak siłownie i salony, a także w całym okręgu, dostarczając wysokiej jakości wodę pitną z Melbourne zarówno turniejowemu personelowi, jak i kibicom, których zachęcamy do przynoszenia własnych butelek wielokrotnego napełniania.

Przyszłość nawodnienia w tenisie

Waterdrop® realizuje swoją misję „Pij więcej wody” zarówno w życiu codziennym, jak i w sporcie elitarnym. Austriacka firma już dawno zagościła w świecie tenisa. W 2023 roku legenda tenisa Novak Djokovic dołączył do firmy jako inwestor i ambasador marki. Producent Microdrinków nawiązał współpracę również z sześcioma innymi gwiazdami tenisa, które zostały inwestorami marki: Elina Svitolina, Taylor Fritz, Andrey Rublev, Hubert Hurkacz, Sebastian Korda i Cameron Norrie.

Pierwszy turniej ATP bez jednorazowych plastikowych butelek

Wierząc, że odpowiednie nawodnienie ma kluczowe znaczenie w tenisie, bo bezpośrednio wpływa na skupienie, wytrzymałość i ogólną wydajność graczy, waterdrop® pogłębia swoje zaangażowanie w ten sport, współpracując ze sportowcami i organizacjami w celu promowania zrównoważonych praktyk nawadniania. W tym roku waterdrop® odegrał kluczową rolę w uczynieniu ATP Boss Open w Stuttgarcie pierwszym turniejem ATP zorganizowanym całkowicie bez plastikowych jednorazowych butelek – zarówno w strefach graczy, jak i kibiców. W ramach tego partnerstwa waterdrop® dostarczył 200 najlepszym graczom ATP butelki wielokrotnego użytku, wspierając ich odpowiednie nawodnienie i jednocześnie promując zrównoważony rozwój. Zaangażowanie firmy rozciąga się na cały świat, jest ona reprezentowana na międzynarodowych wydarzeniach, takich jak turnieje ATP w Hamburgu, Rotterdamie i Waszyngtonie, demonstrując wspólne zaangażowanie w pozytywne zmiany środowiskowe w tenisie. W 2024 r. był również partnerem prezentującym turniej ATP „Mallorca Championships presented by waterdrop®”. Ale to nie wszystko: jako partner w zakresie nawadniania firma wspiera również Rafa Nadala Academy, a także Mouratoglou Academy, prowadzoną przez znanego trenera tenisa Patricka Mouratoglou.

Nowa butelka AO Player w kolorze kortu tenisowego

Turniej Wielkiego Szlema wymaga od graczy na korcie najwyższej koncentracji i szczytowej formy. W takich sytuacjach niezbędne jest także odpowiednie nawodnienie. Uniwersalne butelki waterdrop® doskonale sprawdzają się w trakcie aktywności sportowych.

Zaprojektowana z myślą o zbliżającym się AO 2025, nowa butelka waterdrop® ma charakterystyczny niebieski kolor kortu tenisowego. Jej pojemność wynosi 1 litr, a dwuścienny korpus ze stali nierdzewnej utrzymuje niską temperaturę wody do 24 godzin, nawet w australijskim słońcu.

Butelka Player posiada w zestawie uniwersalną pokrywką Spout Lid z wygodnym otworem do picia i jest również kompatybilna z innymi pokrywkami z kolekcji All-Purpose, takimi jak Straw Lid, Swing Lid lub Loop Lid. Ponadto butelka waterdrop® posiada nowy praktyczny element: wewnątrz niej wytłoczona jest skala, która pozwala sprawdzić ilość wypitego napoju.

Nowa butelka dostępna będzie w sprzedaży stacjonarnie podczas Australian Open, a zamówienia w przedsprzedaży będą dostępne od połowy października za pośrednictwem AO Ticket Store. Butelki będą dostępne w sklepie AO Shop i za pośrednictwem waterdrop® w Australii i Nowej Zelandii od połowy listopada, a na całym świecie od stycznia 2025 roku.